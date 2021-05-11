صلاح محسن يحرز الهدف الأول في شباك نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - نجح لاعب النادي الأهلي صلاح محسن في إحراز الهدف الأول من في شباك نادي الزمالك في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة التى تجمع بينهما الآن على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ودخل الاهلى اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - بدر بانون - محمد هاني - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

وضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: يوسف أوباما