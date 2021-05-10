الامارات | الشارقة يؤكد أحقيته بلقب "كأس الإمارات" لكرة اليد.. ويرفض قرار "التحكيم الرياضي"

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يؤكد أحقيته بلقب "كأس الإمارات" لكرة اليد.. ويرفض قرار "التحكيم الرياضي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي الشارقة الرياضي وفي بياناً له، التمسك بحق تتويج فريق كرة اليد في النادي، بلقب مسابقة "كأس الإمارات" للموسم الرياضي 2020-2021، ورفض إدارة النادي قرار مركز "الإمارات للتحكيم الرياضي"، الذي ترتب عنه، سحب البطولة من "الملك" بعدما حققها فريق اليد عن استحقاق على أرضية الملعب، ووفقاً للقرارات الرسمية الصادرة عن اتحاد كرة اليد قبل انطلاق مباراة الشارقة وشباب الأهلي في ختام الدور النهائي للمسابقة التي أقيمت في 23 يناير الماضي.

وأوضح البيان، أن: "التمسك بحق فريق اليد بلقب "كأس الإمارات"، يأتي تقديراً من مجلس إدارة النادي للجهود التي بذلت في الفترة الماضية، والتجهيزات لهذه البطولة بشكل خاص، والموسم الرياضي بشكل عام، من قبل الجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين، في جهود أثمرت تحقيق إنجازات وألقاب لافتة في موسم 2020-2021، ومن ضمنها الفوز بكأس الإمارات".

واختتم البيان، باتخاذ إدارة نادي الشارقة الرياضي، كافة الإجراءات القانونية، التي تحفظ فريق كرة اليد.

وجاء بيان نادي الشارقة، رداً على إعلان اتحاد كرة اليد، أمس، سحب لقب "كأس الإمارات" من فريق الشارقة، ومنح اللقب لفريق "شباب الأهلي"، وذلك تنفيذاَ من الاتحاد لقرار مركز "الإمارات للتحكيم الرياضي" المتعلق في المنازعة رقم (112) لعام 2021، والتي قضت بتثبيت فوز شباب الأهلي على العين بنتيجة "29-22" في المباراة التي جمعتهما في 18 يناير الماضي في افتتاح الدور النهائي للمسابقة، على الرغم من وجود قرار صادر من اتحاد اللعبة باعتبار شباب الأهلي خاسراً لمباراته أمام العين "10-0" لمخالفة في لوائح تسجيل اللاعبين.

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