شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك مباشر .. ساسي يسجل التعادل في شباك الشناوي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تقدم الأهلي على الزمالك بهدف، عند الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني نجح صلاح محسن من تسجيل هدفا رائعا بعدما استقبل الكرة الطولية من عمرو السولية وانفرد بحارس الزمالك وراوغه بشكل عالمي ووضع الكرة في الشباك البيضاء أثناء سقوط محمود علاء على الأرض.
وتعادل فرجاني ساسي عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني بهدف عالمي على طريقة شيكابالا، بعدما سدد الكرة من خارج منطقة جزاء الأهلي لتسكن شباك محمد الشناوي الذي لم يتحرك.
وانتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي خلال اللقاء المقام بينهما مساء اليوم الاثنين 10-5-2021 على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 - 2021.
في الشوط الأول بين الأهلي والزمالك، ظهرت الخطورة الأولى للمارد الأحمر، عند الدقيقة الخامسة بعدما نجح محمد شريف في استلام الكرة الأرضية من محمد مجدي قفشة واتجه الأول صور محمد عواد ولكن سدد الكرة بشكل ضعيف لتخرج إلى ضربة مرمى لصالح الزمالك.
وجاءت شبه خطورة لفريق الزمالك عند الدقيقة 9 بعدما أخرج رامي ربيعة الكرة من منطقة جزائه بشكل خاطئ ليستلمها أشرف بن شرقي ويحاول مراوغة رامي ربيعة ولكن محمد الشناوي انقض على الكرة بشكل سليم وأنقذ الموقف.
وحاول الأهلي امتلاك خط وسط الملعب بتمرير الكرة بطول وعرض الملعب، ولكن في المقابل حاول الزمالك اختراق دفاعات الأحمر عن طريق تمريرات شيكابالا ولكن تمركز رامي ربيعة وبدر بانون أفسد كافة محاولات الفريق الأبيض حتى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.
وعند الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول استغل طارق حامد رجوع الكرة من دفاعات الأهلي بشكل خاطئ وسدد الكرة مباشرة على مرمى الشناوي ليتصدى لها حارس الأهلي ويخرجها لركلة ركنية.
وجاءت الخطورة الأكبر في الشوط الأول عند الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول بعدما نجح شيكابالا في مرواعة دفاعات الأهلي صورة طبق الأصل من هدف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسدد الأباتشي الكرة بقوة ولكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة لتصل الكرة لأشرف بن شرقي الذي حاول تسديد الكرة في المرمى الخالي ولكن الشناوي يتصدى مرة أخرى.
وكعادته في المباريات الأخيرة أضاع حسين الشحات هدفا محققا عند الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعدما استلم تمريرة محمد شريف داخل منطقة الجزاء للزمالك وأصبح مباشر لمرمى محمد عواد، ولكن لاعب الأهلي أضاع الكرة بشكل غريب وسددها خارج الملعب.
الشوط الثاني
ونشط الأهلي في الشوط الثاني هجوميا في محاولة لتهديد مرمى الزمالك وتسجيل هدف أول في شباك محمد عواد، ولكن بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني لم يظهر الفريقين بشكل هجومي خطير على الحارسين.
وعند الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني سدد أحمد سيد زيزو كرة مباشرة في الزاية الضيقة لحارس الأهلي، ولكن محمد الشناوي تصدى لها بشكل مميز وأبعد الكرة لركلة ركنية.
وجاءت الخطوة الأول في الشوط الثاني عند الدقيقة 55 بعدما أرسل محمد مجدي قفشة كرة عرضية داخل منقطة جزاء الزمالك لتمر الكرة من الجميع وتصل أمام أقدام بدر بانون لتمر منه أيضا وتخرج إلى ضربة مرمى.
وبعد هذه الكرة بدقيقة واحدة، شهدت هجمة خطيرة للزمالك بعدما أرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية لتمر من أمام رأس أوباما، وتصل لأشرف بن شرقي الذي فشل في توجيها صوب مرمى الأهلي.
وأضاع صلاح محسن هدفا محققا عند الدقيقة 65 بعدما جاءت الكرة أمامه ليسدد الكرة في سماء ستاد القاهرة وهو منفردا بحارس الزمالك. عند الدقيقة 67 جاءت الفرصة الثانية للأهلي بعدما انفرد محمد شريف بحارس الزمالك بفضل تمريرة قفشة ولكن عواد ينقذ مرماه ويخرج الكرة لركلة ركنية.
وعند الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني نجح صلاح محسن من تسجيل هدفا رائعا بعدما استقبل الكرة الطولية من عمرو السولية وانفرد بحارس الزمالك وراوغه بشكل عالمي ووضع الكرة في الشباك البيضاء أثناء سقوط محمود علاء على الأرض.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ«21» من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ورامي ربيعة ومحمد هاني.خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد. خط الهجوم: محمد شريف.