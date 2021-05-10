شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يعلق على سخرية حسين الشحات من شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، على سخرية حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك.

وكان حسين الشحات، تعرض لانتقادات كبيرة جماهير نادي الزمالك، بعد سخريته من شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج (مهيب ورزان في رمضان) عبر فضائية (MBC MASR)، وحمل الشحات لوحة مكتوبا عليها اسم ”شيكابالا“ وبدأ الحاضرون وصف الاسم له، فرد لاعب الأهلي ”أقرع.. ميت“ ثم أجاب ”شيكابالا“، وهو ما فجر غضبا عارما لدى جماهير الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد، لحسين الشحات في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«قبل ما تسخر من أي حد، شوف أنت بتتكلم عن مين، شيكابالا، لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية»، مضيفًا :«طول عمرنا في منافسة بين لاعبي الأهلي والزمالك، ولكن الأمور عمرها ما وصلت للسخرية»

وأضاف :«مينفعش تتكلم على أي إنسان أو تسخر منه بتلك الطريقة، حتى لو كان الأمر على سبيل الدعابة»، مضيفًا:«سخريتك من شيكابالا عدم إحترام لنفسك».

وتابع :«شوف أنت عملت إيه وهو عمل إيه، أنت أخرك تتكلم في البرامج فقط، ولكن ليس لك وجود في الملعب، منذ انضمامه للأهلي».