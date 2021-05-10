شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: المثلوثي لا يستحق اللعب للزمالك.. وأوباما مش موجود أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتفد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، بالتعادل السلبي بدون أهداف المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عيد العزيز، :"معظم لاعبي الزمالك كانوا خارج الخدمة، خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي، على رأسهم الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي"، مضيفًا :"مش عارف مين إللي جاب المثلوثي، للزمالك، فهو لا يستحق اللعب للفريق الأبيض".

وأضاف :"يوسف أوباما، مش موجود خلال الشوط الأول، حيث لم يكن له أي دور طوال الشوط، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد فتوح".

وواصل :"محمود عبد الرازق، شيكابالا، كان هو أفضل لاعبي الزمالك، حيث يلعب بروح كبيرة".