اخبار الرياضه

الكشف عن موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت لجنة المنظمة لكأس العرب، جدول مباريات البطولة التي ستنطلق يوم 30 نوفمبر بمباراة قطر مع الفائز من الكويت والبحرين.

وتبدأ مصر مبارياتها بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.

وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.

وتختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا