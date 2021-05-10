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انجاز مصرى جديد بتحقيق عزمي محيلبة ذهبية كأس العالم للرماية في إيطاليا

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح عزمي محيلبة ، الرامي المصري و نادي الصيد بالاسكندرية ، في كتابة التاريخ بالحصول علي ذهبية كأس العالم للرماية سكيت في ايطاليا متفوقا على بطل العالم الامريكي فينست هانكوك وجميع ابطال العالم في اللعبة في انـجـاز تـاريـخـي غير مسبوق .

ووصل محيلبة النهائي بعدما احتل المركز الثاني في التصفيات ب 124 طبقا من أصل 125 ، لبطولة العالم المقامة بإيطاليا في الفترة مم ٩ حتي ١٧ مايو الجاري .

وكان محيلبة قد حقق في اليوم الأول للتصفيات 73 نقطة حصدها بعد ثلاث جولات بواقع 25 نقطة في الجولة الأولي و مثلها في الثانية فيما حصد 23 نقطة في الجولة الثالثة.

يذكر أن البعثة المصرية تضم كلا من عزمي محيلبة و مصطفي حمدي في منافسات السكيت بالإضافة إلى أحمد قمر وزاهر وعبد العزيز محيلبة و ياسين ماضي وطلعت ماضي وماجي عشماوي و سحر طلعت في منافسات التراب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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