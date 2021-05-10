شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يفتح النار ضد حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار ضد حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، بالتعادل السلبي بدون أهداف المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«حسين الشحات مجاش مباراة الزمالك، أنا مش عارف هو عاوز إيه، مالوش تواجد مع النادي الأهلي كأداء أو روح»، مضيفًا :«الشحات، عالة على النادي الأهلي».

وأضاف «محمد شريف، ومحمد مجدي أفشة، هما الأفضل من الأهلي، خلال الشوط الأول»، مضيفًا :«أيمن أشرف، ومحمد هاني، لم يكن لهما أيضًا أي دور خلال الشوط الأول، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية».