ماجواير يغيب عن مانشستر يونايتد للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات من المقرر أن يغيب قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير للمرة الأولى عن فريقه في الدوري الإنجليزي ، في الوقت الذي يعتزم فيه المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير، إجراء تغييرات على تشكيل الفريق في مواجهة ليستر سيتي.

وتأتي مباراة ليستر اليوم في منتصف جدول مزدحم بالمباريات لمانشستر يونايتد (3 مباريات في 5 أيام)، فيما قرر سولشاير تأجيل إعلان تشكيل الفريق الأساسي، لمراقبة وضع اللاعبين الذين شاركوا في الفوز 3 - 1 على أستون فيلا أمس الأول.

وقد نوه سولشاير إلى أنه قد يضطر إلى إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي مع اقتراب مواجهة ليفربول الخميس، فيما ينتظر مانشستر يونايتد موقف ماجواير، مدافع ليستر سيتي السابق، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في مباراة أستون فيلا على ملعب «فيلا بارك».

وتواصل غياب الثنائي أنطوني مارتيال وفيليب جونز عن الفريق المضيف (مانشستر يونايتد)، فيما غاب دانييل جيمس عن المباريات الأخيرة.

على الجانب الآخر يدخل ليستر سيتي المباراة باحتمالية غياب مدافعه جوني إيفانز عن المباراة التي تقام على ملعب «أولد ترافورد».

وخرج مدافع مانشستر يونايتد السابق عن صفوف ليستر في المباراة التي خسرها أمام نيوكاسل يونايتد 2 - 4، الجمعة الماضي، بعد خروجه من الإحماء، حيث كان يعاني من مشكلة في عقب القدم.

وسيغيب الثنائي هارفي بارنز وجيمس جاستين عن قائمة الفريق الذي يقوده المدرب الأيرلندي الشمالي برايندن روجرز، بسبب إصابتهما في الركبة، فيما من المستبعد أن يشارك ويس مورجان مجددا مع الفريق في الموسم الحالي.