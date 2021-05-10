فولفسبورج يحل فريقه تحت 23 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فولفسبورج الألماني أنه بصدد حل فريق تحت 23 عاما اعتبارا من الموسم المقبل، وأنه طور شراكة مع نادي سانت بولتن النمساوي في إطار برنامج معدل لفئة الشباب. وقال مدير الكرة بالنادي مارسيل شايفر، لموقع فولفسبورج «نرغب في أن نسلك اتجاها جديدا فيما يتعلق بتطوير الشباب في المستقبل. التخلي عن فريق تحت 23 عاما لم يكن بالطبع خيارا سهلا، ولكن من خلال تعاوننا مع سانت بولتن، والفرص التي سيوفرها هذا التعاون للاعبينا لتطوير مسيرتهم الاحترافية، لم يعد الدفع بفريق هذه الفئة العمرية في دوري إقليمي أمرا منطقيا».

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