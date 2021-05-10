نقل نهائي أبطال أوروبا من إسطنبول لويمبلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استعداداته لنقل نهائي دوري الأبطال إلى ملعب ويمبلي، وذلك بشرط الإيفاء بمتطلبات محددة، فيما تردد أيضا أن النهائي سينقل إلى بورتو.

ومن المفترض أن يقام نهائي أبطال أوروبا، المقرر بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين في 29 مايو الحالي في إسطنبول.

لكن الحكومة البريطانية أدرجت يوم الجمعة الماضي تركيا ضمن القائمة الحمراء للدول التي يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس يوم الجمعة الماضي إنه لا يفترض سفر مشجعي تشيلسي ومانشستر سيتي إلى تركيا لحضور المباراة، مضيفا أن حكومة بلاده «منفتحة للغاية» بشأن استضافة المباراة في بريطانيا.

ومن المعروف أن اليويفا استبعد إقامة المباراة في أي ملعب في بريطانيا باستثناء ملعب ويمبلي، ويسعى الاتحاد إلى الحصول على ضمانات الدخول بدون حجر صحي لأعضاء وفوده وممثلي وسائل الإعلام والرعاة وكبار الشخصيات.

كذلك يرغب اليويفا في أن تضمن الحكومة البريطانية حضور 22 ألفا و500 مشجع، وهو حجم الحضور الجماهيري الذي جرى التعهد به في المباريات التي تستضيفها بريطانيا بدور المجموعات ودور الـ16 بكأس أمم أوروبا المقبلة.