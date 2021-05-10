فليك يقود المانشافات في المونديال وأمم أوروبا 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن هانزي فليك، المدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سيحصل على عقد لمدة 3 أعوام لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف.

وذكرت صحيفة «آبندتسايتونج» الصادرة في ميونخ أمس، أن من المنتظر أن يتولى فليك قيادة المنتخب بعد بطولة أوروبا في الصيف المقبل، حيث سيقود المنتخب في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويتردد اسم فليك منذ فترة طويلة كأوفر المرشحين حظا لخلافة لوف، وقد ناشد فليك ناديه الحالي بايرن ميونخ فسخ عقده المستمر حتى 2023.

يشار إلى أن فليك حصد مع بايرن 7 بطولات دولية ومحلية، وقد نزل النادي على رغبة فليك وتعاقد مع المدير الفني للايبزج، يوليان ناجلسمان، لقيادة النادي البافاري خلفا لفليك اعتبارا من الموسم الجديد.

وسبق أن عمل فليك كمساعد للمدير الفني للمنتخب الألماني (لوف) في الفترة بين 2006 حتى 2014، وشارك في فوز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم مونديال البرازيل 2014.

تحدث الرئيس التنفيذي المقبل لبايرن ميونخ، أوليفر كان، بعد فوز بايرن ميونخ بلقب الدوري مبكرا للمرة التاسعة على التوالي، عن الانتقال المحتمل لفليك إلى المنتخب الألماني، وقال إن كل شيء تم تنظيمه. وأشار كان إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي تعويض مالي من الاتحاد الألماني لمثل هذه الحالة لفسخ عقد فليك.

ويرى رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ كارل رومينيجه، أنه ينبغي على اتحاد الكرة الألماني عدم إهدار أي وقت وتأكيد تعيين هانزي فليك.

وقال رومينيجه لصحيفة «بيلد» أمس، «هانزي سيكون مدربا مثاليا للمنتخب الوطني، لا أريد أن أحدث بلبلة لكني أتخيل أن عددا من الأندية الكبرى مهتمة به».

وأعرب رومينيجه عن دهشته لعدم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين فليك والمنتخب الألماني.

وأضاف رومينيجه «هناك انطباع بأن اتحاد الكرة الألماني ينتظر شيئا ما لكني لا أنصح بذلك».

وأكد رومينيجه «تأكيد التعاقد مع فليك سيكون رسالة إيجابية لاتحاد الكرة الألماني بعد عصر لوف، الأجواء جيدة بالفعل لن يكون هناك من هو أفضل منه».