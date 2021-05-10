شالكه يلغي تدريبه لإصابة لاعب بكورونا

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ومن المتوقع ظهور نتائج الاختبارات الجديدة اليوم بحسب بيان شالكه، ولم يتحدد تأثير ذلك على مصير مواجهة الفريق أمام هيرتا برلين غدا.
وكان من المفترض أن يلتقي الفريقان الشهر الماضي، لكن هيرتا لم يستطع خوض المباراة نظرا لبقائه في العزل الطبي عقب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني.
وأشار شالكه «طبيب النادي ومدير مكتب الصحة دكتور باتريك إنجلفينجر، سيخاطب السلطات الصحية في جيلسنكيرشن بمجرد ظهور نتائج المسحات، لمناقشة التدابير التالية اللازمة»، وتعهد النادي باتباع كل الإرشادات الصادرة عن السلطات.
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