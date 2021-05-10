هيرتا يفتقد جهود ميتلشتيت وكونها

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وتعرض اللاعبان للإصابة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع أرمينيا بيليفيلد سلبيا أمس الأول، وجرى استبعاد مشاركة كونها أيضا في مباراة أخرى حاسمة في صراع الهبوط، والمقررة أمام كولون السبت المقبل، وذلك بسبب معاناته من مشكلة في الكاحل. كذلك تحوم الشكوك حول مشاركة ميتلشتيت في مواجهة كولون، بعد أن قضى الليلة الماضية في المستشفى بسبب ارتجاج في المخ، إثر التحام مع أندرسون لوكوكوي لاعب أرمينيا بيليفيلد.
وانتهى موسم لاعب خط الوسط ماتيو جندوزي بسبب إصابة بكسر في القدم، بينما لم يستعد دودي لوكيباكيو ومارفين بلاتنهارت وروني يارستين لياقتهم بعد إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.
ويحتل هيرتا برلين المركز الـ14 في جدول الدوري الألماني برصيد 31 نقطة، وذلك قبل مباراته المؤجلة المقررة الأربعاء، التي تأتي ضمن جدول مزدحم للفريق بعدما توقف لمدة 3 أسابيع، بسبب حجر صحي إلزامي نظرا لحالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.
ويتفوق هيرتا برلين بفارق الأهداف فقط أمام فيردر بريمن وأرمينيا بيليفيلد، وبفارق نقطتين أمام كولون صاحب المركز الـ17، بينما تأكد بالفعل هبوط شالكه صاحب المركز الـ18 الأخير.
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