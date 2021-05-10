كورونا يمنع سفر باخ لليابان

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وكان من المقرر أن يشارك باخ في جولة الشعلة الأولمبية في مدينة هيروشيما غرب اليابان في 17 مايو الحالي، وأن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، وكذلك مع رئيسة اللجنة المنظمة للأولمبياد سيكو هاشيموتو في اليوم التالي.
وأعلن سوجا يوم الجمعة الماضي تمديد حالة الطورئ لمدة 20 يوما في طوكيو واوساكا وكيوتو وهيوجو حتى 31 مايو الحالي، قبل أقل من شهرين على انطلاق الأولمبياد في 23 يوليو المقبل بعد تأجيلها من العام الماضي بفعل الجائحة.
وقالت هاشيموتو يوم الجمعة إن سفر باخ إلى اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي صعب للغاية، حيث عانت طوكيو في كبح جماح الموجة الرابعة لكورونا.
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