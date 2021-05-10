موراي وشقيقه جيمي ببطولة كوينز كلوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أندي موراي وشقيقه جيمي موراي، ودان إيفانز مشاركتهم في بطولة كوينز كلوب للتنس الشهر المقبل.

وبعد إلغاء نسخة العام الماضي من بطولة كوينز كلوب بسبب جائحة كورونا تعود إلى الأضواء هذا العام باعتبارها محطة إعداد مهمة لبطولة ويمبلدون. ويشارك أندي موراي في فئة الفردي في كوينز للمرة الأولى منذ 2018 ويأمل في حصد أول لقب له في فئة الفردي منذ تتويجه بلقبه الخامس في البطولة عام 2016.

وفاز موراي (34 عاما) بلقب فئة الزوجي قبل عامين بعد عودته من جراحة في الفخذ في يناير 2019.

وقال موراي «كانت فترة عصيبة على الجميع وسيكون من الرائع اللعب أمام جماهير بلادي في بريطانيا مجددا». وأضاف «البطولة في كوينز دائما تعني لي الكثير، هي التي فزت من خلالها بأول مباراة لي في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، وفزت بلقب فئة الفردي في كوينز أكثر من أي بطولة أخرى في مسيرتي، ولن أنسى أبدا لقبنا في فئة الزوجي عام 2019، لا أطيق الانتظار للعودة إلى هناك».

من جانبه يأمل دان إيفانز في تحقيق أول فوز له في كوينز منذ عام 2014، علما بأن أبرز إنجازاته في البطولة كانت بلوغ الدور الثالث العام قبل الماضي.

أما جيمي موراي فيخوض منافسات الزوجي رفقة البرازيلي برونو سواريس، أملا في تكرار إنجازهما في الفوز باللقب عام 2017.