«فرص بالجملة.. وشريف والشحات يهدروا فرص التقدم.. وشيكابالا يهدد مرمى الشناوي».. الأهلى يتعادل سلبيًا أمام الزمالك بالشوط الأول بالقمة 122

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الفريق الكروى بالنادى الاهلى سلبيا أمام نظيره الزمالك فى الشوط الاول من المباراة التى تجمع بينهما الآن على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهدد محمد شريف، لاعب الأهلي، مرمى الزمالك في الدقيقة 4 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشهدت الدقيقة 29 هجمة للزمالك تصل الكرة عند بن شرقي لكن الحكم يحسب خطأ لصالح بدر بانون ضد بنشرقي واعتراض من كارتيرون على قرار الحكم

أهدر حسين الشحات لاعب النادى الاهلى فرصة هدف مؤكد بالدقيقة 34 من الشوط الاول فى مرمى الزمالك فى المباراة التى تجمع بينهما الان على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفى الدقيقة 42 يسدد حسين الشحات عرضية من داخل منطقة الجزاء تصل عند أفشة يقابلها بتسديدة لكنها تصل سهلة في يد عواد. حسبما نشر موقع "الجمهورية".

وفي الدقيقة 43 حصل أيمن أشرف مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي مع محمود عبد الرازق “شيكابالا”، واحتسب أمين عمر حكم اللقاء 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع لم يحدث فيهم أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ودخل الاهلى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - بدر بانون - محمد هاني - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

وضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد



خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: يوسف أوباما