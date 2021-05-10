شيكابالا وبن شرقي وأوباما في الهجوم.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي، والتي ستنطلق في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 18 مواجهة، فيما يدخل الزمالك مواجهة اليوم ومعه 44 نقطة جمعها من 20 مباراة.