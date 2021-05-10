«محرز وأبوتريكة وكوكا وشيكابالا».. النني ينضم لنجوم مصر والعرب.. ويوجه رسالة دعم لفلسطين.. ومواقع التواصل تهاجم صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - بعد الأحداث الدامية التي تعيشها القدس الشريف بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وتصدي المقدسين لهم، وإصابة أكثر من 350 فلسطنيني بيهم أطفال، سارع نجوم الكرة في إعلان دعمهم للشعب الفلسطيني.

حرص محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي على توجيه رسالة لدعم للشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

ونشر النني صورة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وكتب قائلاً "قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين". حسبما نشر موقع "مصراوي".

وسبق وقام عدد من نجوم كرة القدم المصرية على توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني وأبرزهم محمد أبوتريكة ووائل جمعة ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وكذلك علي غزال وأحمد حسن "كوكا".

وقال أبوتريكة عبر قناة "بي إن سبورتس" "تحية كبيرة لأهلنا في القدس وفي فلسطين، ربنا أنصرهم وثبتهم وأعنهم وأعن من أعانهم واخذل من خذلهم".

وأعرب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تضامنه مع المرابطين في المسجد الأقصى بعد اقتحام باحاته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك محرز، في حسابه على تويتر صورة لعلم فلسطين مع شعار الانتصار، كما ارفقها بوسم " فلسطين" وأحموا الشيخ جراح".

وحرص أيضاً المغربي أشرف حكيمي على توجيه رسالة دعم خاصة للشعب الفلسطيني، بجانب عدد من نجوم الكرة العاليمة أبرزهم الفرنسي بول بوجبا.

وكتب بوجبا، في "ستوري" عبر حسابه على "إنستجرام" بعد مواجهة أستون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد: "العالم يحتاج للسلام والحب. سيحل العيد قريبًا فدعونا نحب بعضنا البعض".

وأضاف في "هاشتاج": "نصلي من أجل فلسطين".

وأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن "العالم لا يزال في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الاثنين تعامله مع 305 إصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مؤكدا أن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.

وقال الهلال الأحمر، في بيان صحفي اليوم، إن هناك أربع إصابات خطيرة جدا، و13 إصابة مباشرة بالعين، وباقي الاصابات متوسطة وطفيفة.