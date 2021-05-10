طاهر وشريف والشحات في الهجوم.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مباراته ضد الزمالك في القمة رقم 122، والتي ستنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، محمد هاني

الوسط: عمرو السولية ، ٱليو ديانج، محمد مجدي أفشة

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أكرم توفيق، محمود كهربا، وليد سليمان، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، والتر بواليا

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 18 مواجهة، فيما يدخل الزمالك مواجهة اليوم ومعه 44 نقطة جمعها من 20 مباراة.