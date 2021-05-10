«صراع الوسط والأجناب على صفيح ساخن.. شريف تحت رقابة الونش».. المواجهات الثنائية شعار القمة 122

الشارقة - اميمة ياسر - ساعات قليلة تفصل جماهير الكرة المصرية عن القمة المرتقبة التي يلتقي فيها الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، باستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021.



ومن المنتظر أن يلعب صراع المواجهات الثنائية المنتظر دورا حاسما في القمة 122.

واستعرض موقع «الوطن سبورت» أبرز تلك المواجهات المنتظرة.



الونش يتولى رقابة محمد شريف

بعد تألق محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في القمة الأخيرة وإحرازه هدفي فوز المارد الأحمر، سيكون محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مكلفا اليوم بفرض رقابة لصقية على مهاجم الأهلي لمنع تكرار ما حدث في لقاء القمة الأخير، فيما يأمل شريف في هز شباك الفريق الأبيض مجددا وهو ما يجعل الصراع بين الثنائي تحت الأنظار.

صراع الوسط على صفيح ساخن

سيكون صراع وسط الملعب اليوم على صفيح ساخن، حيث من المتوقع أن يقود الثنائي أليو ديانج وعمرو السولية خط وسط الأهلي، في مواجهة ثنائي الزمالك طارق حامد وفرجاني ساسي، وستكون مهمة كل طرف إفساد هجمات المافس مبكرا من جانب ومحاولة بناء الهجمات من جانب آخر، وهو ما يجعله صراع على صفيح ساخن، لاسيما وأن الذي يتفوق في هذا الصراع يمنح أفضلية كبيرة لفريقه. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

صراع الأجناب واختراق الدفاع من خلال الكرات العرضية

سيكون هناك صراعا مشتعلا في الجبهة اليمنى واليسرى لكل فريق، خاصة أن الكرات العرضية يكون لها دورا حاسما في اختراق دفاع المنافسين، ومن المنتظر أن يقود أيمن أشرف الجبهة اليسرى للأهلي في حين يلعب أحمد فتوح في الزمالك بنفس الجبهة، وفي الجبهة اليمنى سيكون محمد هاني هو من يشارك في التشكيل الأساسي للأهلي وفي الزمالك قد يعود حازم إمام لقيادة تلك الجبهة بدلا من التونسي حمزة المثلوثي، وسيكون الصراع مشتعلا في الأجناب وقد يكون له دور البطولة في حسم نتيجة المباراة المرتقبة.