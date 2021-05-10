وصفه بـ «الميت».. حسين الشحات يتسبب في أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك بسبب «شيكابالا»

الشارقة - اميمة ياسر -

تسبب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ازمة بين جماهير فريقه ونادي الزمالك بسبب قائد الفريق الأبيض شيكابالا، وذلك خلال لقاءه ببرنامج "مهيب ورزان"، والمعروض عبر فضائية "MBC مصر".

وخلال الحلقة، خاض حسين الشحات عدد من التحديات رفقة الجمهور الحاضر، كان من بينهما تخمين اسم أحد اللاعبين.

وسلّم الإعلامي مهيب عبدالهادي لوحة إلى حسين الشحات، مكتوب عليها اسم شيكابالا، لكن دون علم الأخير.

وحاول الحضور مساعدة الشحات في تخمين اسم اللاعب بشتى الطرق، ليصفه لاعب الأهلي بـ "الميت"، قبل أن يجيب مباشرة: "شيكابالا".

وبسب هذا الوصف، اشتعلت الأمور بين جمهوري الأهلي والزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذا الأمر يسبق مباراة القمة بساعات.

وتراشق جمهورا الأهلي والزمالك بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حد محاولة كل طرف تدشين "هاشتاج" للإساءة إلى الطرف الآخر.

وتحدث حسين الشحات خلال الحلقة عن شيكابالا، حيث قال إن الأخير كان سيلعب في أندية كبرى وكاد يكون في مكانة أفضل مما هو فيها الآن، وهذا لو كان ركز اهتمامه على كرة القدم فقط.

وقال الشحات: "لو كان ركز في الكورة أكتر من كدة كان ممكن يلعب في مكان أكبر، زمانه كان في الدوري الإنجليزي أو الإسباني".

وبرنامج "مهيب ورزان" يعرض مساء كل يوم على قناة "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي، رفقة الفنانة اللبنانية رزان مغربي.

يشار إلى أن الأهلي سيواجه غريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع رقم 21 على ستاد القاهرة الدولي، ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020- 2021.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف.