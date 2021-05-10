شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يهاجم فرجاني ساسي: «الزمالك هو اللي صنعك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هاجم إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك السابق، التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم": "فرجاني ساسي، بعيد عن مستواه الفني في الفترة الأخيرة، وهذا بسبب عدم تجديد تعاقده مع النادي الأبيض، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف : "فرجاني ساسي، يلعب وهو خايف على رجله (بالشوكة والسكينة)"، مضيفًا : "الزمالك هو الذي صنع فرجاني ساسي، وساعده في استعادة مستواه الفني، كما حمل اللاعب التونسي شارة القيادة في بعض المباريات، يجب أن يٌقدر اللاعب تلك الأمور".