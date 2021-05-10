شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك مباشر .. محمد الشناوي يتصدى لصاروخية شيكابالا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح شيكابالا فى صناعة فرصة هائلة أمام نادي الزمالك بعدما نجح في مراوغة دفاعات الأهلي صورة طبق الأصل من هدف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وسدد الأباتشي الكرة بقوة ولكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة لتصل الكرة لأشرف بن شرقي الذي حاول تسديد الكرة في المرمى الخالي ولكن الشناوي يتصدى مرة أخرى.

وفي الشوط الأول بين الأهلي والزمالك، ظهرت الخطورة الأولى للمارد الأحمر، عند الدقيقة الخامسة بعدما نجح محمد شريف في استلام الكرة الأرضية من محمد مجدي قفشة واتجه الأول صور محمد عواد ولكن سدد الكرة بشكل ضعيف لتخرج إلى ضربة مرمى لصالح الزمالك.

وجاءت شبه خطورة لفريق الزمالك عند الدقيقة 9 بعدما أخرج رامي ربيعة الكرة من منطقة جزائه بشكل خاطئ ليستلمها أشرف بن شرقي ويحاول مراوغة رامي ربيعة ولكن محمد الشناوي انقض على الكرة بشكل سليم وأنقذ الموقف.

وحاول الأهلي امتلاك خط وسط الملعب بتمرير الكرة بطول وعرض الملعب، ولكن في المقابل حاول الزمالك اختراق دفاعات الأحمر عن طريق تمريرات شيكابالا ولكن تمركز رامي ربيعة وبدر بانون أفسد كافة محاولات الفريق الأبيض حتى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وعند الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول استغل طارق حامد رجوع الكرة من دفاعات الأهلي بشكل خاطئ وسدد الكرة مباشرة على مرمى الشناوي ليتصدى لها حارس الأهلي ويخرجها لركلة ركنية.

وجاءت الخطورة الأكبر في الشوط الأول عند الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول بعدما نجح شيكابالا في مرواعة دفاعات الأهلي صورة طبق الأصل من هدف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسدد الأباتشي الكرة بقوة ولكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة لتصل الكرة لأشرف بن شرقي الذي حاول تسديد الكرة في المرمى الخالي ولكن الشناوي يتصدى مرة أخرى.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ«21» من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ورامي ربيعة ومحمد هاني.خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد. خط الهجوم: محمد شريف.