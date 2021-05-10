شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: محمد شريف أفضل من مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي لسابق، أن محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أفضل من مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، التركي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"محمد شريف، أفضل من مصطفى محمد، وأفضل مهاجم في مصر في الوقت الحالي، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الأهلي هذا الموسم".

وأضاف :"محمد شريف، يتحرك بشكل جيد خلف المدافعين، ولديه سرعات كبيرة، فضلاً عن قدرته على التسديد بكلتا قدميه، على عكس مصطفى محمد، الذي يتميز عليه في ضربات الرأس فقط".