شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: محمود علاء عامل كوارث مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، أن محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل مدافع في مصر في الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"محمود الونش، حاليًا هو أفضل مدافع في مصر بفارق كبير عن جميع المدافعين"، مضيفًا:" منذ ثلاثة مواسم كنت أنتقد الونش، وأكدت أنه لا يصلح للعب في الزمالك، ولكن حاليًا بعتذر للاعب بعدما تطور أداءه الفني، واشتغل على نفسه جيدًا، حتى أصبح أفضل مدافع في مصر".

وتابع :"محمود علاء، عامل كوارث مع الزمالك منذ موسمين، تمركزه خاطئ وتدخلاته خاطئه، كأنه مش موجود "، مضيفًا :"الونش، شايل محمود علاء، وعلاء بيخلص عليه".