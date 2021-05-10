شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء اتحاد الرماية بذهبية عزمي محيلبة في كأس العالم بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للرماية برئاسة العميد حازم حسني بفوز عزمي محيلبة بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة كأس العالم لرماية الإسكيت المقامة بإيطاليا.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الانجاز الذي تحقق بالفوز بالميدالية الذهبية في رماية الاسكيت لأول مرة في تاريخ مصر انجاز كبير يضاف للرياضة المصرية التي تحقق نجاحات كبيرة في الفترة الحالية في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية لجميع الرياضيين في الفترة الحالية وهو دعم غير مسبوق للرياضة مما ساهم في تطور الرياضة وتحقيق الانجازات.

وأضاف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هدفنا جميعا تقدم الرياضة المصرية وتحقيق الانجازات والنجاحات والمنافسة للحصول على ميدالية أولمبية في أولمبياد طوكيو هذا العام.