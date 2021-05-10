شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: أحمد فتوح لا يستحق التواجد فى تشكيل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أحمد فتوح، لا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي لنادي الزمالك، محمد عبدالشافي، أفضل منه بمراحل»، مضيفًا :«فتوح، أخره يلعب (خماسي)، فهو يلعب على الواقف، لا يقوم بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه».

وانتقد إبراهيم سعيد، جناج الزمالك أحمد سيد زيزو، حيث قال :«زيزو، كان في الموسم الماضي أحد نجوم الزمالك، حيث يُقدم مستوى مميز منذ بداية لنهايتها، ولكن اللاعب بعيد عن مستواه الفني هذا الموسم، بعد تصريحات والده، والحديث عن مفاوضات الأهلي».

وأضاف :«تلك الأمور أثرت على أداء زيزو، اللاعب (نسي الكورة)، وأصبح بعيد تمامًا عن مستواه الفني».