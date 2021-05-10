شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: اعتراض الأهلي على ضغط المباريات «غير مبرر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ضغط المباريات الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة الماضية أمر طبيعي.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«ضغط المباريات الذي يتعرض له النادي الأهلي، أمر طبيعي، في ظل مشاركة الفريق الأحمر في أكثر من بطولة»، مضيفأً :«بالتأكيد ضغط المباريات سيتسبب في تراجع أداء بعض لاعبي الأهلي وكثرة الإصابات، ولكن الأهلي لديه بدلاء قادرين على تعويض غياب اللاعبين الأساسيين».

وأضاف : «من المفترض أن لاعبي الأهلي والزمالك لديهم خبرات كبيرة، يستطيعوا اللعب تحت الضغوطات»، مؤكدًا :«اعتراض الأهلي على ضغط المباريات غير مبرر، خاصة لأنه فريق كبير لديه لاعبين على مستوى عالي من الكفاءة».