شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن اختيار الحكم الدولي أمين عمر، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، اختيار موفق.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم": "اختيار أمين عمر، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي الزمالك، اختيار موفق"، مضيفًا: "التحكيم المصري بخير، وكلنا رآينا محمود البنا، نجح في إدارة قمة الدور الأول".

وأصاف : "أتمنى من اللاعبين والجهاز الفني للناديين، عدم الاعتراض على الحكم، حتى تخرج المباراة بمظهر يليق بالكرة المصري، خاصة أن هذه المباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.