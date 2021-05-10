مباشر المصري اليوم.. الأهلي والزمالك.. فرصة خطيرة لشيكابالا (الشوط الأول)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي.

واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ«21» من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.

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