شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة راحة للاعبي المصري قبل مواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء " الثلاثاء " تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الاسكندرية.

وقرر علي ماهر، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الفريق أمام نظيره فريق مصر المقاصة والتي أقيمت مساء " السبت " وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ووعد علي ماهر، لاعبيه في حالة تحقيق الفوز علي المحلة والعودة الي بورسعيد بنقاط المباراة الثلاث منحهم اجازة خلال عيد الفطر المبارك.