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إبراهيم سعيد: تصريحات عبد الحفيظ ضد التحكيم طبيعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الحكم الدولي محمود البنا، أدار مباراة القمة الأولى بشكل جيد.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" : "محمود البنا، قدم مباراة جيدة في مباراة القمة الأولى، وكانت هناك أخطاء بسيطة غير مؤثرة في المباراة".

وأضاف: "أمين عمر، حكم مباراة القمة اليوم، بالتأكيد هو حكم جيد، ولكن من الممكن أن يكون غير موفق، لذلك أن أتمنى أن تتقبل جماهير الناديين ذلك".

وأشار: "تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ضد التحكيم طبيعية، من أجل الضغط على الحكام"، مؤكدًا : "أرى أن تصريحات عبد الحفيظ، ذكاء منه، للضغط على الحكام".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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