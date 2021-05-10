شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: تصريحات عبد الحفيظ ضد التحكيم طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الحكم الدولي محمود البنا، أدار مباراة القمة الأولى بشكل جيد.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" : "محمود البنا، قدم مباراة جيدة في مباراة القمة الأولى، وكانت هناك أخطاء بسيطة غير مؤثرة في المباراة".

وأضاف: "أمين عمر، حكم مباراة القمة اليوم، بالتأكيد هو حكم جيد، ولكن من الممكن أن يكون غير موفق، لذلك أن أتمنى أن تتقبل جماهير الناديين ذلك".

وأشار: "تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ضد التحكيم طبيعية، من أجل الضغط على الحكام"، مؤكدًا : "أرى أن تصريحات عبد الحفيظ، ذكاء منه، للضغط على الحكام".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.