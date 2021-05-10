شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدوري يغيب عن المصري امام غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب ثلاثي الفريق الكروي الأول للنادي المصري، عمرو موسى وكريم العراقي وعمر كمال عبد الواحد هدف الدوري،عن مباراة غزل المحلة المقبلة،.

ويلتقي المصري مع غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون للدوري والمقرر لها عند السابعة مساء الجمعة المقبلة. ويأتي هذا بعد حصول كل منهما على الانذار الثالث خلال مباراة الأمس والتي جمعت المصري بنظيره فريق مصر المقاصة وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويبحث علي ماهر المدير الفني خلال الأيام المقبلة مع جهازه المعاون العناصر البديلة التي بمقدورها سد فراغ الثلاثي خصوصاً وان مواجهة المحلة غاية الحساسية بسبب تقارب موقف الفريقين في جدول المسابقة مما سيزيد من صعوبة اللقاء. .