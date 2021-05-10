شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرفض بيع صلاح لأي نادي إنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيمس بيرس الصحفي المختص بأخبار ليفربول في شبكة «ذا أثليتك» الأمريكية أن عودة محمد صلاح إلى تشيلسي أو رحيله لاي فريق بالدوري الإنجليزي مستحيله.

وقال بيرس إن فرصة عودة صلاح لتشيلسي صفر، كما أن ليفربول ليس لديه أي نية لبيع صلاح ورحيله لن يكون لأي نادي إنجليزي على الإطلاق.

وأضاف بيرس القريب من ليفربول هناك صعوبة في تصديق الفكرة أو تحقيقها صلاح يتواجد حتى في قائمة مختصرة في تشيلسي لأنهم يعرفون أن الأمر مستحيل حدوثه.

وسبق لصلاح تمثيل تشيلسي بين يناير 2014 ويناير 2015.

قائد منتخب مصر انضم إلى البلوز قادما من بازل السويسري مقابل 16,5 مليون يورو، ثم لعب معارا لمدة نصف موسم في فيورنتينا، وانتقل بعدها إلى روما معارا ثم بشكلٍ نهائي مقابل مبلغ إجمالي وصل إلى 20 مليون يورو.

واكتفى صلاح بخوض 19 مباراة بقميص تشيلسي خلال 12 شهرا، ثم خلالها هدفين فقط وعجز عن حجز مكان أساسي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

ويمتلك صلاح 29 هدفا في 47 مباراة خاضها هذا الموسم مع ليفربول في مختلف المسابقات

وكان كريستيان فالك رئيس قسم كرة القدم في صحيفة "بيلد" الألمانية قد قال إن صلاح على رأس القائمة المختصرة لتوماس توخيل مدرب الفريق لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.