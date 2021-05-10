شكرا لقرائتكم خبر عن أمل الإسماعيلي يخسر ودياً من الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق الأمل بالنادي الإسماعيلي من فريق الشهداء بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت في الرابعة عصر اليوم علي ملعب الشهداء ، أحرز هدف الإسماعيلي محمد سليمان من ركلة جزاء .

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كلاً من، محمد طارق، محسن الحجف، عبدالله جمعه، محمد نصر، محمد إيهاب، محمد سليمان، أمير الورداني، عبدالله السعيد، زياد طارق، محمد البحيري، مروان شوقي .

واستعان الجهاز الفني في المباراة الودية بمحمد سليمان و محمد نصر و مروان شوقي من فريق مواليد ٩٩ و زياد طارق لاعب الفريق الأول

و خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة مدرب الأحمال، العسقلاني شعيب

ويقود الفريق فنياًعطية صابر مدير فنى ، أيمن كمال مدرب عام، محمد حسيب مدرب، العسقلاني شعيب مدرب أحمال، هشام صالح إداري، باسم فتحي اخصائي علاج.