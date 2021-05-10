شكرا لقرائتكم خبر عن شكري نجيب يقود هجوم الاسماعيلي امام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي، التشكيل الذي سيخوض بهم مباراة البنك الاهلي التي ستجري عند التاسعة والنصف مساءً ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:.

محمد فوزي، مروان الصحراوى ، محمد هاشم ، عبد الله جمعة ، محمد عادل.، عماد حمدى، محمد حسن، محمد صادق، أحمد مدبولى، فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب.

وعلي مقاعد البدلاء كلاً من محمد صبحى، أحمد كاستيلو، عمر الوحش، محمد الشامى، نادر رمضان، دونجا ، باهر المحمدى، اري بابل، شيلونجو.