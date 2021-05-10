شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي .. محمد شريف يقود هجوم الأهلي ضد الزمالك .. ورامي ربيع أساسياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ«21» من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.