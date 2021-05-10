شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يلقي محاضرة علي لاعبي الأهلي في ستاد القاهرة قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلقي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، محاضرة فنية علي لاعي الأهلي داخل غرف خلع الملابس في ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة القمة مع الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك عند التاسعة مساءً في القمة 122 ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.

يدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 40 نقطة، فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة وله 44 نقطة بينما للأهلي مباراتين مؤجلتين.

ووصلت حافلة الأهلي الي ملعب ستاد القاهرة منذ قليل استعداداً للمواجهة وفضل موسيماني عقد المحاضرة الفنية قبل النزول الي الملعب لإجراء عملية الإحماء والتسخين.

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز علي الزمالك لتأكيد تفوقه علي الأبيض خلال الفترة الحالية بعدما فاز عليه في نهائي دوري الابطال الافريقي وكذلك في مباراة الدور الأول التي أقيمت في شهر ابريل المنقضي، فضلاً عن تقليل الفارق مع الزمالك معتلي الصدارة.