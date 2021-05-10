شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: برشلونة لا يزال بوسعه الفوز بالدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال رونالد كومان مدرب برشلونة يؤمن أن بوسع فريقه التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم أنه أخفق في الفوز على أتليتيكو مدريد المتصدر يوم السبت لكنه قال إن العملاق الكتالوني لن يتحمل المزيد من العثرات في مبارياته الثلاث المتبقية.

وبتعادله بدون أهداف على ملعبه أمام أتليتيكو يحتل برشلونة المركز الثالث متأخراً بنقطتين عن فريق المدرب دييجو سيميوني ومتساوياً مع ريال مدريد الثاني الذي تعادل 2-2 أمام أشبيلية يوم الأحد.

ويمكن لبرشلونة أن يتصدر الدوري مؤقتاً بالفوز في مباراته المقبلة على ليفانتي غداً الثلاثاء لكن سيتعين على أتليتيكو وريال خسارة المزيد من النقاط في المباريات المقبلة ليضع العملاق الكتالوني يده على اللقب.

وقال كومان في مؤتمر صحفي الاثنين: سنقاتل حتى آخر رمق للفوز بلقب الدوري. لم يعد الأمر بأيدينا لكن لا يمكننا تحمل المزيد من الأخطاء.

وقال المدرب الهولندي إن فريقه يعاني الإرهاق بعد موسم صعب وجدول مزدحم بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن عدم وجود مشجعين كان السبب في أقل حصيلة من النقاط يحققها برشلونة في مبارياته على ملعبه منذ موسم 2002-2003.

وقال: الفريق يعاني من إرهاق شديد لكن هكذا حال جميع الفرق خاصة الفرق التي لعبت أيضا في أوروبا أو وصلت إلى المراحل النهائية. كانت هناك مباريات كثيرة وفي النهاية تركت تأثيراتها عليك.

وبلغ برشلونة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل الخروج أمام باريس سان جيرمان. كما وصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا وفاز على أتليتيك بيلباو.

وقال كومان: اللعب بدون جماهير ترك تأثيراً أيضاً ولهذا السبب فقد الفريق الكثير من النقاط على ملعبه. ليس من الطبيعي خوض هذا العدد الكبير من المباريات. في النهاية الفريق الأقوى بدنياً وذهنياً سيفوز باللقب.