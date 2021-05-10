شكرا لقرائتكم خبر عن فليك يوافق على تولي تدريب المنتخب الألماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت صحيفة محلية الاثنين، بأن هانزي فليك الذي سيتخلى عن تدريب بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الحالي، وافق على استلام مهمة الإشراف على المنتخب الألماني بعد كأس أوروبا الصيف المقبل خلفاً ليواكيم لوف.

وكشفت صحيفة «أبندتسايتونغ» الصادرة من ميونيخ أن فليك سيوقع عقداً لثلاثة أعوام مع المنتخب الوطني، ما سيسمح له بقيادة «مانشافت» في نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

ومنذ أن اتخذ قرار الانفصال عن بايرن بعد انتهاء الموسم الحالي الذي شهد السبت تتويج النادي البافاري بلقبه التاسع توالياً في الدوري الألماني، بات فليك (56 عاماً) المرشح الأبرز لتولي مهمة الإشراف على المنتخب، لاسيما أنه كان مساعداً للمدرب الحالي لوف بين 2006 و2014.

وسيترك لوف المنصب الذي استلمه في 2006، بعد نهائيات كأس أوروبا المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.

واستلم فليك الإشراف على بايرن في نوفمبر 2019،بعدما كان مساعداً للمدرب المقال الكرواتي نيكو كوفاتش، في طريقه لتحقيق نجاح تاريخي، بعدما قاد النادي البافاري إلى إحراز ستة ألقاب في 2020، أبرزها ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يضيف السبت لقبه السابع بعد حسم صراع الدوري قبل مرحلتين على ختام الموسم.

وسيخلف فليك في تدريب العملاق البافاري يوليان ناغلسمان الذي يشرف حالياً على لايبزيغ.

وفي مقابلة له السبت بعد حسم لقب الدوري المحلي، قال عضو مجلس إدارة بايرن الحارس الدولي السابق أوليفر كان لشبكة «سكاي سبورت» إنه تمت تسوية كل شيء مع الاتحاد الألماني لكرة القدم بشأن انتقال فليك للإشراف على المنتخب.

لكنه أفاد بأن النادي البافاري لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التعويض المالي عن العامين المتبقيين من عقد فليك مع بايرن.

وتتحدث التقارير عن أن التعويض المالي قد يكون من خلال إقامة مباراة ودية بين المنتخب الألماني وبايرن، على أن تعود عائدات التذاكر والمباراة إلى العملاق البافاري.