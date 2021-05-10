حازم إمام ينتقد كارتيرون بسبب تشكيل الزمالك في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



انتقد حازم إمام نجم الزمالك الأسبق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بسبب التشكيل الذي وضعه لمباراة القمة.

ودفع كارتيرون بيوسف إبراهيم "أوباما" في مركز المهاجم فيما يلعب التونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن واستعبد مواطنه سيف الجزيري من القائمة (للتعرف على التشكيل أضغط هنا)

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية " استبعاد الجزيري علامة استفهام ، أرى أنه أفضل مهاجم في الزمالك حاليا ويسحق الفرصة".

وأضاف إمام " مروان حمدي أهدر فرصة سهلة في المباراة الماضية ودخل القائمة اليوم على حساب الجزيري رغم أنه يفتقد للثقة هو مهاجم جيد لكنه فاقد للثقة حالياً".

وأكمل الثعلب الصغير :" حمزة المثلوثي أيضاً لا يهاجم ويدافع بشكل عادي ، وعلى الجهة الأخرى دائماً ما يتحمل أشرف بنشرقي مسئولية الهجوم بمفرده".

وأنهي " أعتقد أن تشكيل القمة ليس الأفضل من المتاحين الأن وكان هناك تشكيل أفضل"

ويستضيف الأهلي منافسه الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري التي تقام على ستاد القاهرة.