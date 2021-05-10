مباشر القمة.. الأهلي 0-0 الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك المقامة على ملعب "إستاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة القمة وفي جعبته 40 نقطة جمعها من 18 مواجهة ليحتل المركز الثاني، خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

تشكيل الزمالك: محمد عواد، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد زيزو، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما.

ملخص المباراة:

مرت الربع ساعة الأولى من المباراة دون تشكيل خطورة على مرمى الفريقين، وسط سيطرة اللاعبين على الكرة في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة الـ16، نفذ طارق حامد لاعب الزمالك تسديدة من خارج منطقة الجزاء لترتطم بأرضية الملعب وتكون خادعة لمحمد الشناوي حارس الأهلي، الذي أبعدها إلى ضربة ركنية.

وكاد الزمالك أن يتقدم في النتيجة في أول فرصة خطيرة بالمباراة بالدقيقة الـ21، حيث توغل شيكابالا بطريقته الخاصة من الجبهة اليسرى ليسدد على مرمى الأهلي ويبعدها محمد الشناوي، قبل أن ترتد إلى أشرف بنشرقي الذي سدد نحو المرمى لكن الشناوي عاد لينقذ مرماه بتألق غير عادي.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..