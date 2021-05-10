موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان حسن:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء البوم الإثنين،على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 21 لبطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.



ويتواج على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي، ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وووالتر بواليا وأكرم توفيق.

وخرج من القائمة كلا من: مصطفى شوبير، ومحمود متولي، وأحمد نبيل كوكا.