مباشر أجواء القمة| مناوشات بسبب مدافع الزمالك .. صراع الأولاد .. وموسيماني يداعب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن ورامي بشاي:



زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحية لأجواء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر أن تقام الساعة التاسعة والنصف على ستاد القاهرة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

صراع الأولاد

حرص وفد من نادى صن داونز الجنوب أفريقي التواجد داخل مدرجات ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة

وضم وفد البلد التي تلقب بـ "البافانا بافانا" أو الأولاد الجنوب أفريقي غولام محلل أداء صندوانو وشقيق يوشا محلل الأداء الأهلي في صراع عائلي على هامش المباراة المنتظر أن تقام يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا علي ملعب الأهلي we السلام.

مناوشة

حدثت مناوشات حول بوابة الدخول للمقصورة الرئيسية بن الأمن ومحمد عبد السلام مدافع الزمالك بعد رفض دخوله قبل أن يتمكن اللاعب بصحبو ناشئين الأبيض من الدخول.

الزمالك بالشورت الأزرق

تقرر أن يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق في مباراة اليوم أمام الأهلي والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويأتي تغيير الزمالك للون الشورت إلى الأزرق بدلا من الأبيض حيث إن الفريق هو الضيف في مباراة اليوم، بينما يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

أجواء ودية قبل المباراة

حرص نجوم الأهلي والزمالك على مصافحة بعضهما البعض قبل مباراة القمة وعانق أسامة نبيه لاعبي الأهلي فيما تبادل الحراس التحية.

موسيماني يداعب شيكابالا

داعب الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك أثناء نزول الفريقين لملعب المباراة.

وأشار موسيماني بيده لشيكابالا في إشارة تعني "لا تكررها ثانية" في إشارة لتسجيل قائد الزمالك لهدفين رائعين بنفس الطريقة في الأهلي في أخر مواجهتين للقمة.