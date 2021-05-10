صورة .. وفد صن داونز يراقب الأهلي في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

حرص وفد من نادى صن داونز الجنوب أفريقي علي التواجد داخل مدرجات ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والتي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة ال21لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم الوفد كل من خالد علي المنسق العام لصن داونز، وغولام محلل الاداء وهو شقيق يوشا محلل الأداء في فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وجاء حضور الثنائي من أجل متابعة أداء لاعبو الأهلي وذلك قبل المواجهة التي ستجمع الفريق الأحمر بنظيره صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا علي ملعب الأهلي we السلام.