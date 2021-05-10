اليماني: ندمت على العودة من الاحتراف.. وكنت أتمنى اللعب ليوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد محمد اليماني نجم الإسماعيلي السابق، أنه نادم على العودة من الاحتراف للعب في مصر، مشيراً إلى أنه كان يتمنى اللعب لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال اليماني في تصريحات خلال برنامج "أقر وأعترف" عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "قلت أنني ندمت على العودة للعب في مصر وليس نادي الزمالك، جئت في فترة كان هناك كمال درويش ومرتضى منصور، واتحسبت على كمال درويش، والمعاملة لم تكن جيدة لذلك رحلت ولعبت مع الإسماعيلي لمدة 6 أشهر".

وأضاف: "التجربة التي خضتها في نادي الزمالك أثبتت لي أن الحياة هنا صعبة وأن ليس هناك احترافية في التعامل، وأكرر لم أندم على نادي الزمالك، وأي لاعب يتمنى الإنضمام للأهلي والزمالك، ولكن ندمت على التجربة".

وتابع اليماني: "كنت أتوجه من الإسماعيلية إلى مطار القاهرة، من أجل السفر إلى بلجيكا لإتمام المفاوضات للانتقال إلى نادي يوفنتوس، ولكن تعرضت لحادث وتعرضت لنزيف في المخ وكنت فاقد للذاكرة، ولا أتذكر أي شيء عن هذا الحادث، ولا أعرف شيء عن 3 أو 4 شهور من حياتي، وأي لاعب يتمنى اللعب ليوفنتوس ولكن هذا قدر ربنا".

واختتم نجم الإسماعيلي السابق: "أداء منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة وحش، ومع احترامي لحسام البدري، ولكنه لم يكن ينفع أن يتولى تدريب المنتخب، لأنه قعد سنة كاملة بدون تدريب".