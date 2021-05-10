مباراة الاهلي والزمالك اليوم | تشكيلة الفارس الأبيض الأساسية “خروج عبد الشافي وعودة أوباما”

أعلن باتريس كارتيرون تشكيلة الفارس الأبيض الأساسية لمواجهة الاهلي، ضمن مباريات اليوم 10-5-2021، لحساب الجولة 21.

وشهدت تشكيلة الزمالك الأساسية، خروج الظهير الأيسر محمد عبد الشافي للمباراة الرابعة على التوالي لصالح الشاب “احمد فتوح”، كما عاد يوسف أوباما بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام سموحة.

وفضل كارتيرون الدفع بيوسف أوباما في مركز المهاجم الصريح، على حساب كل من مروان حمدي، وحميد أحداد الذي شارك بشكل أساسي في آخر 5 مباريات.

وسيشغل التونسي حمزة المثلوثي مركز الظهير الأيمن في تشكيلة الزمالك الأساسية، وذلك على حساب حازم إمام الذي يجلس على مقاعد البدلاء، وسيلعب في مقدمة تلك الجبهة أحمد سيد زيزو.

وفي خط الوسط يتواصل تواجد الثنائي، طارق حامد وفرجاني ساسي، ويأتي من أمامهم كابتن الفريق “محمود شيكابالا” الذي زار شباك الاهلي للمرة الثانية على التوالي في المباراة الأخيرة التي جمعتهما.

والتالي تشكيلة الفارس الأبيض الأساسية:

محمد عواد

حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد حمدي الونش – أحمد فتوح

طارق حامد – فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – أشرف بن شرقي

يوسف أوباما

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