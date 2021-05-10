كافاني يوضح سبب تمديد عقده مع مانشستر يونايتد - صور موقع Manchester United

أوضح المهاجم الدولي الأوروجوياني، إدينسون كافاني، سبب تمديد عقده مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2022، مساء اليوم الاثنين، بعدما تمكن من قيادة الشياطين لهزيمة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك في الدوري الانجليزي ليلة أمس الأحد.

وقال كافاني إنه يستهدف اللعب في يوم من الأيام أمام ملعب ممتليء بجمهور مانشستر يونايتد، ويأمل في تحقيق هذه الأمنية قريبًا، لأنه جدد عقده بعدما علم برغبة الجمهور في استمراره.

وأضاف خلال حديثه مع موقع مانشستر يونايتد “دائمًا ما يتم اخباري بأن الجمهور يريد استمراري، ودائمًا ما أريد اسعادهم بتقديم كل ما أملك على أرض الملعب”.

ومضى بقوله “صحيح أنني لم ألعب بعد أمام جمهور أولد ترافورد، لكنني يوميًا أتمنى هذا الأمر ومتحمس لذلك. على مدار الموسم تطورت العاطفة بشكل كبير بيني وبين كل ما يُمثل النادي، وأشعر أن علاقتي عميقة وقوية مع كل زملائي في الفريق وبالموظفين الذين يعملون خلف الكواليس، أعلم أننا معًا يمكننا القيام بأشياء رائعة”.

إدينسون روبيرتو كافاني جوميز، المولود في فبراير 1987، سجل حتى الآن 9 أهداف في 23 مباراة بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز، علمًا بأنه لعب 12 مباراة كبديل.

كما لعب 208 دقيقة فقط في 4 مباريات بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا عجز خلالهم عن هز الشباك، لكنه انتفض خلال 4 مباريات في اقصائيات الدوري الأوروبي بتسجيل هدف أمام غرناطة في إياب ربع النهائي، و4 أهداف في مرمى روما بذهاب وإياب نصف النهائي.

وشارك كافاني في ثلاث مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول ووست هام يونايتد وليستر سيتي، دون تسجيل أي هدف.

وسجل هدفًا متأخرًا في المباراة الوحيدة التي لعبها في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (ربع النهائي) على ملعب نادي إيفرتون، جوديسون بارك، يوم 23 ديسمبر الماضي.