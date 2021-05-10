مباراة الاهلي والزمالك اليوم | تشكيلة المارد الأحمر الأساسية “عودة شريف وطاهر”

كشف بيتسو موسيماني تشكيلة الاهلي الاساسية امام الزمالك في الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الاثنين 10-5-2021، لحساب الجولة 21.

وعاد طاهر طاهر إلى تشكيلة الاهلي الاساسية امام الزمالك اليوم، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري حيث فضل موسيماني إشراك صلاح محسن.

وشهدت تشكيلة الاهلي الاساسية تواجد لاعب الوسط المتألق خلال الفترة الماضية “أليو ديانج” للمباراة الرابعة على التوالي، وسيلعب بجواره عمرو السولية.

وفي الخط الخلفي، قرر موسيماني الدفع بالمدافع أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر بعدما تعافى بشكلٍ كامل من الإصابة التي أبعدته عن الفريق لأكثر من 10 أيام.

تشكيلة الاهلي الاساسية امام الزمالك في الدوري المصري:

محمد الشناوي

أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – محمد هاني

أليو ديانج – عمرو السولية

طاهر طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

محمد شريف

وتنقل مباراة الزمالك والاهلي، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق مدحت شلبي على الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف على الصوتية الثانية.

ويدير مباراة الزمالك والاهلي، الحكم الدولي المصري “أمين عمر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 23:30 بتوقيت الإمارات.

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